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Дубль Балогана и разгром Парагвая: США ярко стартовали на ЧМ-2026 - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
13 Июня 2026 08:14
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Дубль Балогана и разгром Парагвая: США ярко стартовали на ЧМ-2026 - ВИДЕО

Сборная США по футболу с уверенной победы начала выступление на чемпионате мира-2026. В матче первого тура группы D американцы разгромили Парагвай со счетом 4:1.

Как сообщает İdman.Biz, хозяева турнира вышли вперед уже на 7-й минуте. После опасной атаки американцев защитник парагвайцев Дамиан Бобадилья срезал мяч в собственные ворота.

На 31-й минуте преимущество США удвоил Балоган, точно пробивший после передачи партнера.

Незадолго до перерыва он оформил дубль, отличившись на пятой компенсированной минуте первого тайма и доведя счет до крупного – 3:0.

Во втором тайме Парагвай сумел ответить голом Маурисио на 73-й минуте, однако вернуть интригу в матч южноамериканцам не удалось.

Окончательный счет на восьмой компенсированной минуте установил Джованни Рейна – 4:1.

Благодаря дублю Балоган возглавил список бомбардиров чемпионата мира.

США же набрали первые три очка и единолично возглавили группу D, сделав серьезную заявку на выход в плей-офф.

İdman.Biz
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