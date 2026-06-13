13 Июня 2026
RU

Президент Мексики отказалась от посещения матча открытия ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
13 Июня 2026 06:43
32
Президент Мексики отказалась от посещения матча открытия ЧМ-2026

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум объяснила, почему не присутствовала на стадионе "Ацтека" во время матча открытия чемпионата мира 2026 года между сборными Мексики и ЮАР.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Guardian, глава государства решила отказаться от посещения встречи и передала свой пригласительный билет победительнице специального конкурса.

По словам Шейнбаум, одной из причин такого решения стала высокая стоимость билетов на матч.

"Билеты на стадион очень дорогие. Как президент, я посчитала, что лучше отдать свое место тому, кто не мог позволить себе пойти, но очень любит футбол. А я могу отпраздновать вместе с людьми бесплатно", - заявила она.

В итоге президент наблюдала за стартовым матчем чемпионата мира вместе с болельщиками в одной из фан-зон, организованных властями Мехико.

Напомним, в матче открытия ЧМ-2026 сборная Мексики обыграла команду ЮАР со счетом 2:0. Турнир проходит в Мексике, США и Канаде.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Анчелотти подтвердил: Неймар не сыграет с Марокко
03:18
ЧМ-2026

Анчелотти подтвердил: Неймар не сыграет с Марокко

Форвард продолжает восстановление после травмы
Барбарез назвал ничью с Канадой заслуженным результатом
02:09
ЧМ-2026

Барбарез назвал ничью с Канадой заслуженным результатом

Тренер Боснии и Герцеговины доволен стартом команды на ЧМ-2026
Канада набрала первое очко в истории выступлений на чемпионатах мира
01:56
ЧМ-2026

Канада набрала первое очко в истории выступлений на чемпионатах мира

Хозяева ЧМ-2026 избежали поражения в матче с Боснией и Герцеговиной

Лукич вошел в историю сборной Боснии и Герцеговины на ЧМ-2026
01:16
ЧМ-2026

Лукич вошел в историю сборной Боснии и Герцеговины на ЧМ-2026

Форвард забил первый гол команды на чемпионатах мира за 12 лет

Канада и Босния и Герцеговина сыграли вничью в матче ЧМ-2026
00:58
ЧМ-2026

Канада и Босния и Герцеговина сыграли вничью в матче ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Хозяева турнира отыгрались во втором тайме и набрали первое очко

Трамп лично поддержал сборную США перед стартом на ЧМ-2026
00:28
ЧМ-2026

Трамп лично поддержал сборную США перед стартом на ЧМ-2026

Президент пожелал удачи команде Маурисио Почеттино перед матчем с Парагваем

Самое читаемое

В Мексике завершилась торжественная церемонии открытия ЧМ-2026 - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
11 Июня 23:02
ЧМ-2026

В Мексике завершилась торжественная церемонии открытия ЧМ-2026 - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Первый матч турнира пройдет на стадионе "Ацтека"
"Бавария" увела трансферную цель у "Манчестер Юнайтед"
11 Июня 09:25
Мировой футбол

"Бавария" увела трансферную цель у "Манчестер Юнайтед"

Мюнхенцы близки к подписанию Натаниэля Брауна

Где смотреть все матчи чемпионата мира в прямом эфире? - ЗАЯВЛЕНИЕ İTV
11 Июня 15:50
ЧМ-2026

Где смотреть все матчи чемпионата мира в прямом эфире? - ЗАЯВЛЕНИЕ İTV

92 матча будут транслироваться в прямом эфире на Общественном телевидении (İTV)
ЧМ-2026 по футболу: все, что нужно знать о регламенте, новшествах и расписании – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Июня 10:05
ЧМ-2026

ЧМ-2026 по футболу: все, что нужно знать о регламенте, новшествах и расписании – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий мундиаль станет самым масштабным и технологичным в истории футбола