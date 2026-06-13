Президент Мексики отказалась от посещения матча открытия ЧМ-2026

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум объяснила, почему не присутствовала на стадионе "Ацтека" во время матча открытия чемпионата мира 2026 года между сборными Мексики и ЮАР.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Guardian, глава государства решила отказаться от посещения встречи и передала свой пригласительный билет победительнице специального конкурса.

По словам Шейнбаум, одной из причин такого решения стала высокая стоимость билетов на матч.

"Билеты на стадион очень дорогие. Как президент, я посчитала, что лучше отдать свое место тому, кто не мог позволить себе пойти, но очень любит футбол. А я могу отпраздновать вместе с людьми бесплатно", - заявила она.

В итоге президент наблюдала за стартовым матчем чемпионата мира вместе с болельщиками в одной из фан-зон, организованных властями Мехико.

Напомним, в матче открытия ЧМ-2026 сборная Мексики обыграла команду ЮАР со счетом 2:0. Турнир проходит в Мексике, США и Канаде.