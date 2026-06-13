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Анчелотти подтвердил: Неймар не сыграет с Марокко

ЧМ-2026
Новости
13 Июня 2026 03:18
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Анчелотти подтвердил: Неймар не сыграет с Марокко

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сообщил, что Неймар не сможет принять участие в первом матче команды на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Globo, 34-летний нападающий продолжает восстановление после травмы икроножной мышцы и должен вернуться в строй на следующей неделе.

"Неймар прилагает огромные усилия, чтобы как можно быстрее восстановиться. Ожидается, что он восстановится и присоединится к команде на следующей неделе.

Мы приглашали Неймара в сборную не только из-за его неоспоримой технической подготовки, но и из-за его опыта и того примера, который он может подать молодым игрокам в нашей команде", - заявил Анчелотти.

Таким образом, Неймар пропустит матч первого тура группы C против сборной Марокко, который состоится в ночь на 14 июня.

Ранее сообщалось, что у лучшего бомбардира в истории сборной Бразилии была диагностирована травма икроножной мышцы, из-за которой он пропустил часть подготовки к мировому первенству.

İdman.Biz
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