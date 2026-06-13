Турция выйдет на первый матч на ЧМ-2026: расписание третьего игрового дня

В третий игровой день чемпионата мира 2026 года болельщиков ждут четыре матча группового этапа.

Как сообщает İdman.Biz, программу дня откроет встреча сборных Катара и Швейцарии, выступающих в группе B. Матч на стадионе "Сан-Франциско Бэй Эриа" начнется 13 июня в 23:00 по бакинскому времени.

Остальные игры состоятся в ночь с 13 на 14 июня и ранним утром.

В группе C сборная Бразилии в 02:00 встретится с Марокко, а в 05:00 стартует матч между командами Гаити и Шотландии.

Особое внимание азербайджанских болельщиков будет приковано к группе D, где свой первый матч на ЧМ-2026 проведет сборная Турции. В 08:00 по бакинскому времени турецкая команда сыграет против Австралии.

Чемпионат мира-2026

1-й тур

13 июня

Группа B

23:00. Катар - Швейцария

14 июня

Группа C

02:00. Бразилия - Марокко

05:00. Гаити - Шотландия

Группа D

08:00. Австралия - Турция