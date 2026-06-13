Турция выйдет на первый матч на ЧМ-2026: расписание третьего игрового дня

В третий игровой день чемпионата мира 2026 года болельщиков ждут четыре матча группового этапа.
Как сообщает İdman.Biz, программу дня откроет встреча сборных Катара и Швейцарии, выступающих в группе B. Матч на стадионе "Сан-Франциско Бэй Эриа" начнется 13 июня в 23:00 по бакинскому времени.
Остальные игры состоятся в ночь с 13 на 14 июня и ранним утром.
В группе C сборная Бразилии в 02:00 встретится с Марокко, а в 05:00 стартует матч между командами Гаити и Шотландии.
Особое внимание азербайджанских болельщиков будет приковано к группе D, где свой первый матч на ЧМ-2026 проведет сборная Турции. В 08:00 по бакинскому времени турецкая команда сыграет против Австралии.
Чемпионат мира-2026
1-й тур
13 июня
Группа B
23:00. Катар - Швейцария
14 июня
Группа C
02:00. Бразилия - Марокко
05:00. Гаити - Шотландия
Группа D
08:00. Австралия - Турция