13 Июня 2026
RU

Турция выйдет на первый матч на ЧМ-2026: расписание третьего игрового дня

ЧМ-2026
Новости
13 Июня 2026 11:26
55
Турция выйдет на первый матч на ЧМ-2026: расписание третьего игрового дня

В третий игровой день чемпионата мира 2026 года болельщиков ждут четыре матча группового этапа.

Как сообщает İdman.Biz, программу дня откроет встреча сборных Катара и Швейцарии, выступающих в группе B. Матч на стадионе "Сан-Франциско Бэй Эриа" начнется 13 июня в 23:00 по бакинскому времени.

Остальные игры состоятся в ночь с 13 на 14 июня и ранним утром.

В группе C сборная Бразилии в 02:00 встретится с Марокко, а в 05:00 стартует матч между командами Гаити и Шотландии.

Особое внимание азербайджанских болельщиков будет приковано к группе D, где свой первый матч на ЧМ-2026 проведет сборная Турции. В 08:00 по бакинскому времени турецкая команда сыграет против Австралии.

Чемпионат мира-2026

1-й тур

13 июня

Группа B

23:00. Катар - Швейцария

14 июня

Группа C

02:00. Бразилия - Марокко

05:00. Гаити - Шотландия

Группа D

08:00. Австралия - Турция

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Вблизи базы сборной Ирана на ЧМ-2026 обнаружили тело
11:45
ЧМ-2026

Вблизи базы сборной Ирана на ЧМ-2026 обнаружили тело

Полиция начала расследование после жуткой находки в Тихуане

Защитник сборной США установил историческое достижение на ЧМ-2026
10:00
ЧМ-2026

Защитник сборной США установил историческое достижение на ЧМ-2026

Крис Ричардс отметился уникальным достижением в матче первого тура группового этапа против Парагвая
Дубль Балогана и разгром Парагвая: США ярко стартовали на ЧМ-2026 - ВИДЕО
08:14
ЧМ-2026

Дубль Балогана и разгром Парагвая: США ярко стартовали на ЧМ-2026 - ВИДЕО

Хозяева турнира забили четыре мяча и возглавили группу D
Президент Мексики отказалась от посещения матча открытия ЧМ-2026
06:43
ЧМ-2026

Президент Мексики отказалась от посещения матча открытия ЧМ-2026

Билет на игру она передала юной болельщице

Анчелотти подтвердил: Неймар не сыграет с Марокко
03:18
ЧМ-2026

Анчелотти подтвердил: Неймар не сыграет с Марокко

Форвард продолжает восстановление после травмы
Барбарез назвал ничью с Канадой заслуженным результатом
02:09
ЧМ-2026

Барбарез назвал ничью с Канадой заслуженным результатом

Тренер Боснии и Герцеговины доволен стартом команды на ЧМ-2026

Самое читаемое

В Мексике завершилась торжественная церемонии открытия ЧМ-2026 - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
11 Июня 23:02
ЧМ-2026

В Мексике завершилась торжественная церемонии открытия ЧМ-2026 - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Первый матч турнира пройдет на стадионе "Ацтека"
"Бавария" увела трансферную цель у "Манчестер Юнайтед"
11 Июня 09:25
Мировой футбол

"Бавария" увела трансферную цель у "Манчестер Юнайтед"

Мюнхенцы близки к подписанию Натаниэля Брауна

Где смотреть все матчи чемпионата мира в прямом эфире? - ЗАЯВЛЕНИЕ İTV
11 Июня 15:50
ЧМ-2026

Где смотреть все матчи чемпионата мира в прямом эфире? - ЗАЯВЛЕНИЕ İTV

92 матча будут транслироваться в прямом эфире на Общественном телевидении (İTV)
ЧМ-2026 по футболу: все, что нужно знать о регламенте, новшествах и расписании – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Июня 10:05
ЧМ-2026

ЧМ-2026 по футболу: все, что нужно знать о регламенте, новшествах и расписании – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий мундиаль станет самым масштабным и технологичным в истории футбола