Левандовски отправился в США для переговоров с клубом MLS

Нападающий Роберт Левандовски близок к продолжению карьеры в чемпионате США.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, польский футболист вместе со своим агентом Пини Захави отправился в США для переговоров с клубом МLS "Чикаго Файр".

По информации источника, американский клуб серьезно заинтересован в подписании 37-летнего форварда. Стороны обсуждают контракт сроком на два или три года, при этом окончательный выбор будет зависеть от решения самого игрока.

Последним клубом Левандовского была "Барселона", за которую он выступал с лета 2022 года. За это время поляк провел 191 матч во всех турнирах, забил 119 голов и отдал 24 результативные передачи.

В составе каталонского клуба нападающий трижды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Суперкубок страны и один раз завоевал Кубок Испании.