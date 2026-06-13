В США задержаны двое подозреваемых в краже экипировки сборной Англии

В американском штате Миссури задержаны два человека по делу о краже экипировки сборной Англии по футболу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports, полиция Миссури провела операцию после того, как была похищена значительная часть оборудования национальной команды.

Инцидент произошел во время транспортировки груза из Флориды на базу сборной Англии в Канзас-Сити. Именно там команда планирует базироваться как минимум в течение ближайших трех недель.

Большую часть похищенного имущества уже удалось вернуть.

В Футбольной ассоциации Англии сообщили лишь, что расследование передано местной полиции, отказавшись от дальнейших комментариев.

Отметим, что свой первый матч на чемпионате мира сборная Англии проведет 17 июня против команды Хорватии.