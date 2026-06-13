13 Июня 2026
RU

В США задержаны двое подозреваемых в краже экипировки сборной Англии

Мировой футбол
Новости
13 Июня 2026 12:23
33
В США задержаны двое подозреваемых в краже экипировки сборной Англии

В американском штате Миссури задержаны два человека по делу о краже экипировки сборной Англии по футболу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports, полиция Миссури провела операцию после того, как была похищена значительная часть оборудования национальной команды.

Инцидент произошел во время транспортировки груза из Флориды на базу сборной Англии в Канзас-Сити. Именно там команда планирует базироваться как минимум в течение ближайших трех недель.

Большую часть похищенного имущества уже удалось вернуть.

В Футбольной ассоциации Англии сообщили лишь, что расследование передано местной полиции, отказавшись от дальнейших комментариев.

Отметим, что свой первый матч на чемпионате мира сборная Англии проведет 17 июня против команды Хорватии.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Вблизи базы сборной Ирана на ЧМ-2026 обнаружили тело
11:45
ЧМ-2026

Вблизи базы сборной Ирана на ЧМ-2026 обнаружили тело

Полиция начала расследование после жуткой находки в Тихуане

Левандовски отправился в США для переговоров с клубом MLS
09:20
Мировой футбол

Левандовски отправился в США для переговоров с клубом MLS

Польский форвард может продолжить карьеру в "Чикаго Файр"
"Барселона" готова заплатить 50 млн евро за игрока "ПСЖ"
07:19
Мировой футбол

"Барселона" готова заплатить 50 млн евро за игрока "ПСЖ"

Каталонцы нацелились на Брэдли Баркола

Звезда Бразилии отказался обсуждать "Реал" на ЧМ-2026
05:08
Мировой футбол

Звезда Бразилии отказался обсуждать "Реал" на ЧМ-2026

Бразилец сосредоточен на матче с Марокко
Погба предупредил сборную Франции перед ЧМ-2026
04:11
Мировой футбол

Погба предупредил сборную Франции перед ЧМ-2026

Чемпион мира считает, что звездного состава недостаточно для победы на турнире

Дэвид Бекхэм получил звезду на Голливудской "Аллее славы"
01:31
Мировой футбол

Дэвид Бекхэм получил звезду на Голливудской "Аллее славы"

Легендарного футболиста поддержали жена и дети

Самое читаемое

В Мексике завершилась торжественная церемонии открытия ЧМ-2026 - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
11 Июня 23:02
ЧМ-2026

В Мексике завершилась торжественная церемонии открытия ЧМ-2026 - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Первый матч турнира пройдет на стадионе "Ацтека"
"Бавария" увела трансферную цель у "Манчестер Юнайтед"
11 Июня 09:25
Мировой футбол

"Бавария" увела трансферную цель у "Манчестер Юнайтед"

Мюнхенцы близки к подписанию Натаниэля Брауна

Где смотреть все матчи чемпионата мира в прямом эфире? - ЗАЯВЛЕНИЕ İTV
11 Июня 15:50
ЧМ-2026

Где смотреть все матчи чемпионата мира в прямом эфире? - ЗАЯВЛЕНИЕ İTV

92 матча будут транслироваться в прямом эфире на Общественном телевидении (İTV)
ЧМ-2026 по футболу: все, что нужно знать о регламенте, новшествах и расписании – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Июня 10:05
ЧМ-2026

ЧМ-2026 по футболу: все, что нужно знать о регламенте, новшествах и расписании – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий мундиаль станет самым масштабным и технологичным в истории футбола