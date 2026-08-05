Винисиус отклонил предложение "Реала" на 110 миллионов евро

Нападающий футбольного клуба "Реал" Винисиус Жуниор не принял предложение о продлении контракта.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Larguero, мадридцы предложили бразильцу пятилетнее соглашение с зарплатой 22 миллиона евро (37,4 миллиона манатов) в год. Таким образом, общая сумма выплат за этот период составила бы 110 миллионов евро (187 миллионов манатов).

Винисиус хочет получать около 30 миллионов евро (51 миллион манатов) в год. Очередная встреча представителей футболиста с руководством клуба состоится 5 августа. Стороны также планируют обсудить распределение доходов от рекламных и имиджевых прав.

Действующий контракт 26-летнего нападающего с "Реалом" рассчитан до лета 2027 года. Если стороны не договорятся о его продлении, мадридский клуб может рассмотреть продажу футболиста.

Сообщается, что интерес к Винисиусу проявляет лондонский "Арсенал", однако официальных предложений "Реалу" не поступало.

Последним турниром для бразильца стал чемпионат мира 2026 года. Винисиус забил четыре мяча и стал лучшим бомбардиром сборной Бразилии, которая завершила выступление на стадии 1/8 финала.