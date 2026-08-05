5 Августа 2026
RU

Винисиус отклонил предложение "Реала" на 110 миллионов евро

Мировой футбол
Новости
5 Августа 2026 11:48
17
Винисиус отклонил предложение "Реала" на 110 миллионов евро

Нападающий футбольного клуба "Реал" Винисиус Жуниор не принял предложение о продлении контракта.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Larguero, мадридцы предложили бразильцу пятилетнее соглашение с зарплатой 22 миллиона евро (37,4 миллиона манатов) в год. Таким образом, общая сумма выплат за этот период составила бы 110 миллионов евро (187 миллионов манатов).

Винисиус хочет получать около 30 миллионов евро (51 миллион манатов) в год. Очередная встреча представителей футболиста с руководством клуба состоится 5 августа. Стороны также планируют обсудить распределение доходов от рекламных и имиджевых прав.

Действующий контракт 26-летнего нападающего с "Реалом" рассчитан до лета 2027 года. Если стороны не договорятся о его продлении, мадридский клуб может рассмотреть продажу футболиста.

Сообщается, что интерес к Винисиусу проявляет лондонский "Арсенал", однако официальных предложений "Реалу" не поступало.

Последним турниром для бразильца стал чемпионат мира 2026 года. Винисиус забил четыре мяча и стал лучшим бомбардиром сборной Бразилии, которая завершила выступление на стадии 1/8 финала.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Бенфика" отклонила предложение "Фенербахче" по Павлидису
11:37
Мировой футбол

"Бенфика" отклонила предложение "Фенербахче" по Павлидису

Стамбульский клуб предложил за греческого форварда 40 миллионов евро
"Муров АЗ Терминал" подписал американскую волейболистку
11:22
Мировой футбол

"Муров АЗ Терминал" подписал американскую волейболистку

Кионна Макки выступала за команду Аппалачского государственного университета

"Интер" не отпустит Чалханоглу этим летом
11:07
Мировой футбол

"Интер" не отпустит Чалханоглу этим летом

Переговоры о новом контракте планируется начать зимой

Криштиану Роналду показал свои "игрушки"
09:44
Мировой футбол

Криштиану Роналду показал свои "игрушки" - ФОТО

Португалец поделился фотографиями автомобилей

"Ливерпуль" и "Байер" претендуют на Ибраима Мбайе
09:14
Мировой футбол

"Ливерпуль" и "Байер" претендуют на Ибраима Мбайе

Действующий контракт игрока рассчитан до 2028 года
"Пари Сен-Жермен" открыл академию в Казахстане
08:15
Мировой футбол

"Пари Сен-Жермен" открыл академию в Казахстане

Уже с сентября академия примет до 300 юных футболистов и футболисток

Самое читаемое

Стала известна дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес
2 Августа 15:29
Мировой футбол

Стала известна дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Торжество, как ожидается, пройдет на родном острове португальского футболиста
Стало известно, во сколько "Барселоне" обойдется трансфер Канселу
3 Августа 08:15
Мировой футбол

Стало известно, во сколько "Барселоне" обойдется трансфер Канселу

Каталонский клуб закроет сделку с саудовским "Аль-Хилалем" по покупке футболиста уже в ближайшие дни
Цунода отказался от перехода в IndyCar ради Формулы-1
3 Августа 02:20
Формула 1

Цунода отказался от перехода в IndyCar ради Формулы-1

Ранее в этом сезоне Юки Цуноду связывали с возможным переходом в "Хаас"
Расул Чунаев отреагировал на критику Гаджи Алиева - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
4 Августа 17:48
Мировой футбол

Расул Чунаев отреагировал на критику Гаджи Алиева - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Олимпийский призер призвал не оценивать работу тренера по одному турниру