"Пари Сен-Жермен" открыл академию в Казахстане

"ПСЖ" на официальном сайте объявил об открытии академии в Казахстане. Футбольная школа парижского клуба будет расположена в Астане, столице страны.

"Открытие академии "ПСЖ" в Казахстане отражает стремление клуба и дальше расширять влияние своего опыта и ценностей далеко за пределами Парижа. С открытием новой академии в Астане мы делаем еще один важный шаг в развитии глобальной сети, которая позволяет тысячам юных футболистов по всему миру обучаться футболу по стандартам качества "Пари Сен-Жермен" и продолжать свое развитие, становясь частью большой семьи", — отметила директор по диверсификации бизнеса, мерчандайзингу и маркетингу "ПСЖ" Надя Бенмохтар.

Уже с сентября академия примет до 300 юных футболистов и футболисток. Казахстан станет 24-й страной, вошедшей в глобальную сеть PSG Academy.