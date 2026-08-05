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Деку отправился в Мадрид ради трансфера Альвареса - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
5 Августа 2026 02:40
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Деку отправился в Мадрид ради трансфера Альвареса - ВИДЕО

Спортивный директор "Барселоны" Деку и руководитель скаутского отдела Жоао Амарал были замечены в Мадриде.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Jijantes FC, "блауграна" предпримет последнюю попытку оформить трансфер нападающего "Атлетико" Хулиана Альвареса.

В ближайшее время Деку и Амарал встретятся с Фернандо Идальго, агентом 26-летнего Альвареса.

Во время ЧМ Хулиан Альварес заявил о своем желании перейти из "Атлетико" в "Барселону". Однако руководство мадридского клуба не хочет отпускать форварда на "Камп Ноу".

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Хулиана Альвареса в 120 миллионов евро.

İdman.Biz
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