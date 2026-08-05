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Винисиус отклонил предложение "Реала" по новому контракту

Мировой футбол
Новости
5 Августа 2026 07:20
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Винисиус отклонил предложение "Реала" по новому контракту

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор отклонил предложение мадридского клуба по новому контракту, сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Larguero.

По информации источинка, "Реал" предложил 26-летнему бразильцу соглашение до 2031 года с зарплатой в 22 миллиона евро. В эту среду состоится встреча представителей игрока и "Реала".

После чемпионата мира новый главный тренер Жозе Моуринью лично сообщил Винисиусу, что рассчитывает на него, а отношения между тренером и футболистом очень хорошие.

Винисиус выступает за "Реал" с лета 2018 года. Его действующее соглашение с мадридским клубом рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 140 миллионов евро.

İdman.Biz
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