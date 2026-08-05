5 Августа 2026
RU

Инфантино проведет экстренные переговоры с чиновниками ФИФА на фоне давления — СМИ

Мировой футбол
Новости
5 Августа 2026 06:20
14
Инфантино проведет экстренные переговоры с чиновниками ФИФА на фоне давления — СМИ

Президент ФИФА Джанни Инфантино готовит экстренное совещание с некоторыми высокопоставленными сотрудниками своей администрации. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети Х.

Инфантино пытается выяснить, сохранит ли он более 106 голосов поддержки от футбольных ассоциаций, прежде чем определить дальнейшие шаги по переизбранию на занимаемую должность.

Президент ФИФА ведет активную работу с ассоциациями-членами, чтобы заручиться их поддержкой. Некоторые федерации уже отозвали свою поддержку. До ЧМ-2026, по данным источников в ФИФА, число одобрений в поддержку Инфантино составляло более 200.

При этом ряд европейских деятелей настаивает не только на отстранении Инфантино, но и на переходе от должности президента ФИФА к должности председателя ФИФА в рамках нового руководящего комитета с более строгим контролем и противовесами.

Выборы президента ФИФА запланированы на 18 марта 2027 года в Рабате (Марокко).

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Флорентину Луиш стал игроком "Ипсвича"
03:50
Мировой футбол

Флорентину Луиш стал игроком "Ипсвича"

Футболист подписал трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2031 года
Деку отправился в Мадрид ради трансфера Альвареса - ВИДЕО
02:40
Мировой футбол

Деку отправился в Мадрид ради трансфера Альвареса - ВИДЕО

Стоимость Хулиана Альвареса оценивается в 120 миллионов евро
Клуб с островка у берегов Канады пробился в Кубок Франции
01:56
Мировой футбол

Клуб с островка у берегов Канады пробился в Кубок Франции

Население острова составляет 600 человек
Названы основные кандидаты на замену Инфантино на посту президента ФИФА
01:18
Мировой футбол

Названы основные кандидаты на замену Инфантино на посту президента ФИФА

Последний срок для подачи заявок от кандидатов — 18 ноября 2026 года
Салах переходит в "Трабзонспор" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
00:58
Мировой футбол

Салах переходит в "Трабзонспор" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Стороны уже согласовали условия контракта, который будет рассчитан на два года
"Бешикташ" нацелился на полузащитника ЦСКА
00:20
Мировой футбол

"Бешикташ" нацелился на полузащитника ЦСКА

Турки предложили за игрока € 20 млн

Самое читаемое

Стала известна дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес
2 Августа 15:29
Мировой футбол

Стала известна дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Торжество, как ожидается, пройдет на родном острове португальского футболиста
Стало известно, во сколько "Барселоне" обойдется трансфер Канселу
3 Августа 08:15
Мировой футбол

Стало известно, во сколько "Барселоне" обойдется трансфер Канселу

Каталонский клуб закроет сделку с саудовским "Аль-Хилалем" по покупке футболиста уже в ближайшие дни
Цунода отказался от перехода в IndyCar ради Формулы-1
3 Августа 02:20
Формула 1

Цунода отказался от перехода в IndyCar ради Формулы-1

Ранее в этом сезоне Юки Цуноду связывали с возможным переходом в "Хаас"
Махачев раскрыл план на бой с Иэном Гэрри перед UFC 330
2 Августа 09:59
ММА

Махачев раскрыл план на бой с Иэном Гэрри перед UFC 330

Чемпион UFC в полусреднем весе намерен побить рекорд Андерсона Силвы по числу побед подряд