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"Ливерпуль" и "Байер" претендуют на Ибраима Мбайе

Мировой футбол
Новости
5 Августа 2026 09:14
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"Ливерпуль" и "Байер" претендуют на Ибраима Мбайе

"Ливерпуль" связался с новым агентом нападающего "ПСЖ" Ибраима Мбайе Жорже Мендешем. Как передает İdman.Biz, об этом сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источинка, также на 18-летнего сенегальца претендует "Байер", который уже сделал предложение. Однако сам футболист по-прежнему отдает приоритет переходу в АПЛ.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Мбайе забил три гола и сделал две голевые передачи в 31 матче во всех турнирах. На ЧМ-2026 он забил один гол в четырех играх.

İdman.Biz
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