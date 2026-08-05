"Ливерпуль" и "Байер" претендуют на Ибраима Мбайе

"Ливерпуль" связался с новым агентом нападающего "ПСЖ" Ибраима Мбайе Жорже Мендешем. Как передает İdman.Biz, об этом сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источинка, также на 18-летнего сенегальца претендует "Байер", который уже сделал предложение. Однако сам футболист по-прежнему отдает приоритет переходу в АПЛ.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Мбайе забил три гола и сделал две голевые передачи в 31 матче во всех турнирах. На ЧМ-2026 он забил один гол в четырех играх.