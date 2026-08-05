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"Интер" не отпустит Чалханоглу этим летом

Мировой футбол
Новости
5 Августа 2026 11:07
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"Интер" не отпустит Чалханоглу этим летом

Полузащитник футбольного клуба "Интер" Хакан Чалханоглу не покинет команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz, об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Действующий контракт турецкого футболиста рассчитан до лета 2027 года. Миланский клуб не намерен рассматривать его уход и планирует обсудить продление соглашения в декабре или январе.

32-летний Чалханоглу выступает за "Интер" с 2021 года. В прошлом сезоне он забил 12 голов и отдал семь результативных передач в 30 матчах во всех турнирах.

İdman.Biz
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