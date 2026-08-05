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Неймар спровоцировал представителей "Ремо" криками о вылете — ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
5 Августа 2026 14:17
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Неймар спровоцировал представителей "Ремо" криками о вылете — ВИДЕО

Нападающий бразильского футбольного клуба "Сантос" Неймар оказался участником скандала после матча с "Ремо" в Кубке страны.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Diario AS, инцидент произошел в туннеле стадиона после ответной встречи 1/8 финала Кубка Бразилии.

На протяжении матча болельщики "Ремо" оскорбляли Неймара. Вышедший на поле во втором тайме 34-летний футболист отвечал на реакцию трибун взмахами руки и воздушными поцелуями. После финального свистка нападающий вступил в перепалку с представителями клуба и болельщиками, находившимися за ограждением.

"Вылетели! Вылетели!" — несколько раз прокричал Неймар в сторону соперников, демонстрируя мышцы рук. Для предотвращения дальнейшего конфликта находившиеся рядом люди вмешались в ситуацию и разняли стороны.

Президент "Ремо" Антонио Карлос Тейшейра резко отреагировал на поведение футболиста.

"Такой клуб, как "Сантос", в этом не нуждается. Этот бездельник Неймар, которого боготворит множество детей, устроил свое представление, а затем пришел провоцировать. Мы сами виноваты в том, что боготворим таких бездельников, как он", — заявил функционер.

Автомобиль, на котором Неймар покинул стадион, также окружили местные болельщики.

"Сантос" одержал выездную победу со счетом 1:0. Неймар сделал результативную передачу на Рони, забившего единственный гол на 74-й минуте. Первая встреча завершилась со счетом 0:0, поэтому команда вышла в четвертьфинал с общим результатом 1:0.

İdman.Biz
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