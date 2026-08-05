5 Августа 2026
RU

Мохамед Салах обратился к болельщикам в форме "Трабзонспора" — ФОТО/ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
5 Августа 2026 14:32
22
Мохамед Салах обратился к болельщикам в форме "Трабзонспора" — ФОТО/ВИДЕО

Новичок турецкого футбольного клуба "Трабзонспор" Мохамед Салах впервые обратился к болельщикам в бордово-синей форме.

Как сообщает İdman.Biz, видео с участием нападающего сборной Египта опубликовано в социальных сетях клуба.

"Трабзон, ты готов? Я слышу вас. Совсем скоро увидимся. Для нас повсюду Трабзон", — сказал Салах.

Футболист покинул "Ливерпуль" после завершения сезона-2025/26.

За английский клуб Салах провел 442 матча и забил 257 голов. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Англии и один раз выиграл Лигу чемпионов.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Неймар спровоцировал представителей "Ремо" криками о вылете — ВИДЕО
14:17
Мировой футбол

Неймар спровоцировал представителей "Ремо" криками о вылете — ВИДЕО

Нападающий "Сантоса" вступил в конфликт после матча Кубка Бразилии
"Арсенал" согласовал трансфер Бруно Гимараэса за 87 млн евро
13:03
Мировой футбол

"Арсенал" согласовал трансфер Бруно Гимараэса за 87 млн евро

Бразильский полузащитник перейдет из "Ньюкасла"
Зепп Блаттер: "В ФИФА настало время передать руководство женщине"
12:49
Мировой футбол

Зепп Блаттер: "В ФИФА настало время передать руководство женщине"

Бывший глава организации поддержал Лисе Клавенесс
Винисиус отклонил предложение "Реала" на 110 миллионов евро
11:48
Мировой футбол

Винисиус отклонил предложение "Реала" на 110 миллионов евро

Бразилец хочет зарабатывать около 30 миллионов евро в год

"Бенфика" отклонила предложение "Фенербахче" по Павлидису
11:37
Мировой футбол

"Бенфика" отклонила предложение "Фенербахче" по Павлидису

Стамбульский клуб предложил за греческого форварда 40 миллионов евро
"Муров АЗ Терминал" подписал американскую волейболистку
11:22
Мировой футбол

"Муров АЗ Терминал" подписал американскую волейболистку

Кионна Макки выступала за команду Аппалачского государственного университета

Самое читаемое

Стало известно, во сколько "Барселоне" обойдется трансфер Канселу
3 Августа 08:15
Мировой футбол

Стало известно, во сколько "Барселоне" обойдется трансфер Канселу

Каталонский клуб закроет сделку с саудовским "Аль-Хилалем" по покупке футболиста уже в ближайшие дни
Цунода отказался от перехода в IndyCar ради Формулы-1
3 Августа 02:20
Формула 1

Цунода отказался от перехода в IndyCar ради Формулы-1

Ранее в этом сезоне Юки Цуноду связывали с возможным переходом в "Хаас"
Расул Чунаев отреагировал на критику Гаджи Алиева - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
4 Августа 17:48
Мировой футбол

Расул Чунаев отреагировал на критику Гаджи Алиева - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Олимпийский призер призвал не оценивать работу тренера по одному турниру

Ферстаппен призвал "Ред Булл" прибавить в скорости
2 Августа 20:20
Формула 1

Ферстаппен призвал "Ред Булл" прибавить в скорости

Силовая установка "Ред Булл" была признана лучшей по производительности и не получила право на обновление в текущем сезоне