Мохамед Салах обратился к болельщикам в форме "Трабзонспора" — ФОТО/ВИДЕО

Новичок турецкого футбольного клуба "Трабзонспор" Мохамед Салах впервые обратился к болельщикам в бордово-синей форме.

Как сообщает İdman.Biz, видео с участием нападающего сборной Египта опубликовано в социальных сетях клуба.

"Трабзон, ты готов? Я слышу вас. Совсем скоро увидимся. Для нас повсюду Трабзон", — сказал Салах.

Футболист покинул "Ливерпуль" после завершения сезона-2025/26.

За английский клуб Салах провел 442 матча и забил 257 голов. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Англии и один раз выиграл Лигу чемпионов.