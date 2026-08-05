Зепп Блаттер: "В ФИФА настало время передать руководство женщине"

Бывший президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер высказался о возможной преемнице нынешнего главы ФИФА Джанни Инфантино.

Как сообщает İdman.Biz, швейцарец поддержал кандидатуру президента Норвежской футбольной ассоциации Лисе Клавенесс.

"Лисе Клавенесс заслуживает глубочайшего уважения. Она была единственной, кто всегда занимал четкую позицию и не следовал за большинством. В ФИФА настало время передать руководство женщине", — написал Блаттер в X.

Клавенесс также входит в исполнительный комитет УЕФА. Норвежка неоднократно выступала с критикой политики Инфантино.