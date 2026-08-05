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"Рома" заинтересовалась арендой Эндрика

Мировой футбол
Новости
5 Августа 2026 17:04
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"Рома" заинтересовалась арендой Эндрика

Нападающий футбольного клуба "Реал" Эндрик может покинуть мадридскую команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz, испанский клуб рассматривает возможность вновь отдать 20-летнего бразильца в аренду для получения игровой практики.

Шансы Эндрика на место в основном составе снизились после того, как Килиан Мбаппе стал главным центральным нападающим команды, а "Реал" приобрел Карлоса Эспи. 21-летний испанец перешел из "Леванте" за 25 миллионов евро (49 миллионов манатов) и подписал контракт до лета 2031 года.

В услугах Эндрика заинтересована "Рома". Итальянский клуб хочет арендовать футболиста с правом выкупа. При этом "Реал" может потребовать включить в соглашение пункт об обратном выкупе, чтобы сохранить контроль над будущим нападающего.

Вторую половину прошлого сезона Эндрик провел на правах аренды в "Лионе". Во Франции он забил восемь голов и отдал восемь результативных передач в 21 матче во всех турнирах.

Контракт бразильца с "Реалом" рассчитан до лета 2030 года. За мадридский клуб он провел 40 официальных матчей, забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.

Недавно Эндрик отличился в товарищеской встрече "Реала" с "Фиорентиной", завершившейся со счетом 2:2.

İdman.Biz
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