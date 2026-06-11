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Арбелоа может возглавить "Фулхэм" — СМИ

Мировой футбол
Новости
11 Июня 2026 07:20
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Арбелоа может возглавить "Фулхэм" — СМИ

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа может возглавить "Фулхэм", сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, руководство английского клуба провело предварительные переговоры с 43‑летним испанским специалистом.

Во вторник стало известно, что возглавлявший "Фулхэм" с 2021 года португалец Марку Силва станет новым главным тренером "Бенфики" вместо Жозе Моуринью, который в свою очередь перейдет в "Реал".

Арбелоа возглавлял "Реал" с января и до конца сезона‑2025/26. Под его руководством команда финишировала на втором месте в Ла Лиге, уступив "Барселоне" в борьбе за чемпионство.

"Фулхэм" по итогам сезона АПЛ занял 11‑е место.

İdman.Biz
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