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"ПСЖ" включил Забарного в переговоры с "Ливерпулем"

Мировой футбол
Новости
11 Июня 2026 02:40
24
"ПСЖ" включил Забарного в переговоры с "Ливерпулем"

Французский "Пари Сен‑Жермен" предложил английскому "Ливерпулю" арендовать украинского защитника Илью Забарного, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Wilson Cox LFC.

По данным источника, стороны вели переговоры по поводу Забарного, защитника Лукаса Бералдо и полузащитника Уоррена Заира‑Эмери. "ПСЖ" предложил мерсисайдцам взять в аренду Забарного на один сезон с обязательным выкупом трансфера футболиста примерно за 58 миллионов евро.

Отмечается, что в данный момент "Ливерпуль" сфокусирован на переходе хавбека Алекса Скотта из "Борнмута".

Забарный выступает за "ПСЖ" с лета 2025 года. За команду он провел 37 матчей и забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23‑летнего украинца в 40 млн евро.

İdman.Biz
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