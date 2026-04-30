Симеоне вступил в конфликт с игроком "Арсенала" после матча ЛЧ - ВИДЕО

30 Апреля 2026 02:30
После первого полуфинального матча Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Арсеналом" произошел конфликт с участием представителей мадридского клуба и защитника лондонцев Бена Уайта.

Как сообщает İdman.Biz, причиной инцидента стал эпизод после финального свистка. По информации источника, Уайт, уходя с поля, наступил на эмблему "Атлетико", что вызвало резкую реакцию со стороны хозяев.

На действия футболиста "Арсенала" отреагировали Джулиано Симеоне и главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне. Ситуация продолжилась уже в подтрибунном помещении, где между сторонами возникла потасовка. В конфликт вмешались сотрудники команд, чтобы разнять участников и не допустить дальнейшего обострения.

Сам матч на стадионе "Рияд Эйр Метрополитано" завершился вничью со счетом 1:1. Оба гола были забиты с пенальти: у "Арсенала" отличился Виктор Дьекереш, а у "Атлетико" счет сравнял Хулиан Альварес.

Ответная встреча состоится 5 мая в Лондоне на стадионе "Эмирейтс".

