"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд, выступающий на правах аренды за "Барселону", согласовал с каталонским клубом полноценный контракт.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Николо Скиру, соглашение рассчитано до лета 2030 года. Отмечается, что обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества.

По информации источника, опция выкупа игрока, прописанная в арендном соглашении между "Манчестер Юнайтед" и "Барселоной", составляет 30 миллионов евро. При этом каталонский клуб рассчитывает договориться о снижении суммы трансфера.