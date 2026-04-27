27 Апреля 2026
"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

27 Апреля 2026 19:39
"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд, выступающий на правах аренды за "Барселону", согласовал с каталонским клубом полноценный контракт.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Николо Скиру, соглашение рассчитано до лета 2030 года. Отмечается, что обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества.

По информации источника, опция выкупа игрока, прописанная в арендном соглашении между "Манчестер Юнайтед" и "Барселоной", составляет 30 миллионов евро. При этом каталонский клуб рассчитывает договориться о снижении суммы трансфера.

İdman.Biz
