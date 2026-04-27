"Рука Бога" вновь замечена в футболе - ВИДЕО

27 Апреля 2026 19:22
"Рука Бога" вновь замечена в футболе

В одном из матчей любительской лиги Португалии произошел курьезный эпизод, напомнивший знаменитую "Руку Бога".

Как сообщает İdman.Biz, во время встречи один из игроков отправил мяч в ворота соперника, сыграв рукой, однако арбитр не заметил нарушения и засчитал гол. Эпизод вызвал бурную реакцию среди участников матча и быстро разошелся в социальных сетях.

Напомним, что 22 июня 1986 года в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 1986 года в Мексике на стадионе "Ацтека" в Мехико капитан сборной Аргентины Диего Марадона забил мяч рукой в ворота сборной Англии. Этот эпизод вошел в историю как знаменитая "Рука Бога" (Hand of God).

İdman.Biz
