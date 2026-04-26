"Манчестер Юнайтед" планирует расстаться с 12 игроками

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" готовится к серьезным кадровым изменениям в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Transfer News Live и Express, руководство клуба планирует расстаться сразу с 12 футболистами, которые не входят в долгосрочные планы команды. Главная цель - разгрузить зарплатную ведомость.

Отмечается, что на правах свободного агента клуб покинет Каземиро. Также в списке возможных уходов значатся Маркус Рэшфорд, Расмус Хейлунн, Джейдон Санчо, Тирелл Маласиа, Андре Онана, Алтай Байындыр, Радек Витек, Мануэль Угарте, Тайлер Фредриксон, Тоби Коллайер и Дэн Гор.

В настоящее время "Манчестер Юнайтед" занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. В ближайшем матче команда Майкла Каррика сыграет против "Брентфорда".