Альварес прокомментировал слухи о переходе в "Барселону"

Нападающий "Атлетико" Хулиан Альварес высказался по поводу слухов о возможном переходе в "Барселону".

Как сообщает İdman.Biz, аргентинский форвард заявил, что не придает значения подобной информации и сосредоточен на текущих задачах.

"Я стараюсь не придавать значения тому, что говорят. Каждую неделю появляется новая информация. Стараюсь не тратить на это свою энергию, а сосредотачиваться на работе. Сейчас самый важный момент сезона, и я хочу быть в порядке, чтобы помогать команде. Я не могу постоянно выходить и опровергать или разъяснять каждую новость", - цитирует Альвареса AS.

Отметим, что 29 апреля "Атлетико" проведет матч Лиги чемпионов против "Арсенала". Встреча состоится в Мадриде.