27 Апреля 2026
"Боруссия" Дортмунд заинтересована в форварде "Реала"

27 Апреля 2026 21:46
Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к нападающему мадридского "Реала" Гонсало Гарсии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, немецкий клуб рассматривает возможность подписания 22-летнего форварда, которого "Реал" готов отпустить за 60 миллионов евро. Однако дортмундцы на данный момент готовы предложить лишь 30 миллионов, из-за чего переговоры продвигаются медленно.

Гарсия дебютировал за основную команду "Реала", заменив Килиана Мбаппе на Клубном чемпионате мира прошлого года, где стал лучшим бомбардиром турнира. В текущем сезоне он забил 6 голов в 32 матчах и отдал 2 результативные передачи.

