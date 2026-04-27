Лука Модрич перенес операцию после серьезной травмы

Полузащитник "Милана" и сборной Хорватии Лука Модрич перенес операцию после травмы, полученной в матче 34-го тура Серии А против "Ювентуса" (0:0).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт "Милана", футболисту потребовалось хирургическое вмешательство из-за множественного перелома левой скуловой кости. Операция прошла в клинике "Ла Мадоннина" в Милане и была проведена под руководством доктора Луки Аутелитано при участии врачей клуба.

В клубе подтвердили, что операция прошла успешно.

"Клуб желает Луке скорейшего выздоровления в преддверии чемпионата мира по футболу", - говорится в заявлении "Милана".