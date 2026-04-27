Серия А: "Кальяри" обыграл "Аталанту" - ВИДЕО

"Кальяри" одержал победу над "Аталантой" в матче 34-го тура итальянской Серии А.

Как сообщает İdman.Biz, встреча, прошедшая на стадионе "Унипол Домус", завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Уже на первой минуте Поль Менди вывел "Кальяри" вперед, а на восьмой минуте оформил дубль. В концовке первого тайма "Аталанта" сумела отыграться усилиями Джанлуки Скамакки, который отличился на 40-й и 45-й минутах. Однако сразу после перерыва Дженнаро Боррелли вновь вывел хозяев вперед, забив победный мяч.

После этого результата "Аталанта" занимает седьмое место в турнирной таблице, имея 54 очка, тогда как "Кальяри" идет 16-м с 36 баллами, увеличив отрыв от зоны вылета до восьми очков.