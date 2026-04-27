Луис Энрике: "ПСЖ" и "Бавария" - две лучшие команды Европы"

27 Апреля 2026 22:10
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов против "Баварии".

Как сообщает İdman.Biz, испанский специалист высоко оценил как свою команду, так и мюнхенский клуб, назвав их сильнейшими в Европе.

"Бавария" и "ПСЖ" - это две лучшие команды Европы как в обороне, так и в атаке. "Арсенал" тоже хорошо поработал, но "Бавария" более стабильна и проиграла всего два матча. Однако если смотреть на качество футбола, мы номер один. Мы уважаем большие клубы, но такова реальность", - заявил Энрике журналистам.

Матч между "ПСЖ" и "Баварией" состоится 28 апреля и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

