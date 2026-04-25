"Ливерпуль" недоволен позицией "Ювентуса" по трансферу вратаря

"Ливерпуль" выражает недовольство позицией "Ювентуса" в переговорах по трансферу голкипера Алисона Бекера.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Calciomercato, туринский клуб уже согласовал условия личного контракта с бразильским вратарем и теперь ведет переговоры с мерсисайдцами.

Отмечается, что "Ливерпуль" оценивает 33-летнего футболиста в 10-15 млн евро, тогда как "Ювентус" пытается снизить сумму сделки или вовсе избежать выплаты трансферной компенсации.

При этом желание самого Алисона перейти в итальянский клуб усиливает позиции "Ювентуса", однако в английском клубе недовольны таким подходом.

Сообщается, что "старая синьора" готова предложить игроку контракт на два-три года с зарплатой 5-6 млн евро за сезон после вычета налогов.

В текущем сезоне Алисон провел 34 матча во всех турнирах, 13 из которых завершил без пропущенных мячей. Его контракт с "Ливерпулем" действует до 2027 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 17 млн евро.