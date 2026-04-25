"Барселона" нашла альтернативу Бастони

"Барселона" продолжает работу на трансферном рынке и рассматривает альтернативные варианты усиления обороны.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es, спортивный директор клуба Деку провел встречу с агентом центрального защитника "Реала Сосьедад" Хона Мартина.

Отмечается, что в контракте 20-летнего футболиста прописана сумма отступных в размере 50 млн евро, что делает его более доступным вариантом по сравнению с защитником "Интера" Алессандро Бастони, который остается приоритетной целью каталонцев.

При этом переговоры с представителем Мартина носили неформальный характер, и на данный момент "Барселона" не готова делать официальное предложение.

В текущем сезоне защитник провел 27 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом. Его контракт с "Реалом Сосьедад" рассчитан до 2031 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 20 млн евро.