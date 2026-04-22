"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду

"Аль-Наср" планирует со следующего сезона включить в основной состав 15-летнего сына нападающего Криштиану Роналду, чтобы он играл вместе с отцом, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Al Weeam.

По информации источника, клуб намерен оценить уровень молодого игрока в конце сезона-2025/26, прежде чем принимать окончательное решение по его интеграции в основную команду. Роналду-младший играет на позиции нападающего в молодежной команде "Аль-Насра".

Роналду-младший родился в июне 2010 года. В октябре 2025 года он был впервые вызван в сборную Португалии до 16 лет.