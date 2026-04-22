"Реал" дома обыграл "Алавес" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

22 Апреля 2026 01:46
"Реал" дома обыграл "Алавес" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Реал" переиграл "Алавес" в матче 33-го тура чемпионата Испании — 2:1. Игра прошла в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

На 30-й минуте французский нападающий Килиан Мбаппе открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. В начале второй половины Винисиус Жуниор удвоил преимущество мадридской команды. Гости отыграли один мяч в концовке встречи — отличился Антонио Мартинес.

"Реал" набрал 73 очка и сократил отставание от лидирующей "Барселоны" до 6 очков, но у каталонцев игра в запасе. "Алавес" идет на 17-й строчке — 33 очка.

01:30

Завершился матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались "Жирона" и "Бетис". Победу в матче со счетом 3:2 одержали футболисты команды гостей.

Первый мяч в матче забил нападающий "Жироны" Виктор Цыганков на седьмой минуте. Полузащитник "Бетиса" Марк Рока сравнял счет на 23-й минуте. На 63-й минуте форвард Абде Эззалзули забил второй мяч в ворота "Жироны", но через пять минут полузащитник Аззедин Унаи счет сравнял. На 80-й минуте игрок "Бетиса" Родриго Рикельме установил окончательный счет в матче — 3:2.

После 32 матчей чемпионата Испании "Бетис" набрал 49 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. "Жирона" располагается на 11-й строчке. У команды в активе 38 очков.

