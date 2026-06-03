Сборная Азербайджана сыграет в полуфинале чемпионата Европы

Сегодня сборная Азербайджана по мини-футболу проведет полуфинальный матч чемпионата Европы, который проходит в столице Словакии Братиславе.

Как сообщает İdman.Biz, соперником команды Эльшада Гулиева станет сборная Сербии.

Встреча состоится на арене "Типос" и начнется в 22:45 по бакинскому времени.

В другом полуфинале сыграют сборные Венгрии и Украины. Этот матч стартует в 21:15.

Сборная Азербайджана уверенно преодолела групповой этап, одержав три победы в трех матчах. Команда обыграла Австрию (1:0), Италию (3:0) и Францию (3:2).

В плей-офф национальная команда также не испытала проблем, победив Казахстан со счетом 3:2, а затем Чехию - 5:2.

Победитель матча Азербайджан - Сербия выйдет в финал чемпионата Европы по мини-футболу.