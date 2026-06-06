"Реал" готовит предложение по Кварацхелии на 150 миллионов евро

Вингер "ПСЖ" и сборной Грузии Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в "Реале".

Как сообщает İdman.Biz, мадридский клуб готов предложить за 25-летнего футболиста 150 миллионов евро.

Ранее президент "Реала" Флорентино Перес заявил, что клуб намерен сделать предложение в размере 150 миллионов евро за игрока, имя которого не раскрывалось. По данным источника, речь может идти именно о Кварацхелии.

Сообщается, что мадридцы уже работают над возможным трансфером грузинского футболиста и провели предварительные контакты по этому вопросу. В "Реале" считают, что сам игрок не будет возражать против переезда в Мадрид.

Вместе с тем "ПСЖ" не заинтересован в продаже одного из своих ключевых футболистов. Кроме того, финансовое положение французского клуба позволяет ему не рассматривать предложения по лидерам команды.

В минувшем сезоне Кварацхелия провел 48 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 11 результативных передач.

Контракт грузинского вингера с "ПСЖ" действует до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 140 миллионов евро.