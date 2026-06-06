6 Июня 2026
RU

Кандидат в президенты "Фенербахче" объявил о договоренности с Гринвудом

Мировой футбол
Новости
6 Июня 2026 10:33
16
Кандидат в президенты "Фенербахче" объявил о договоренности с Гринвудом

Кандидат в президенты футбольного клуба "Фенербахче" Хакан Сафи заявил о достижении договоренности с нападающим "Марселя" Мейсоном Гринвудом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на турецкие СМИ, претендент на пост главы стамбульского клуба сообщил, что стороны согласовали четырехлетний контракт.

"Я говорил, что приведу звездного футболиста. Сегодня испытываю заслуженную гордость от того, что сдержал свое слово", - заявил Сафи в ходе предвыборной кампании.

По его словам, в реализации проекта принимает участие и легендарный итальянский футболист Паоло Мальдини.

"Здесь также находится мой дорогой друг Паоло Мальдини. У него небольшие проблемы с ногой, вероятно, последствия футбольной карьеры. Вместе с ним мы строим "Фенербахче" будущего", - отметил кандидат в президенты клуба.

В настоящее время официального подтверждения перехода Гринвуда со стороны "Фенербахче" или "Марселя" не поступало.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Манчестер Юнайтед" выбирает из трех защитников
09:53
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" выбирает из трех защитников

В шорт-лист манкунианцев вошли игроки из Англии, Германии и Испании

"Ньюкасл" нашел замену Гордону в Испании
07:18
Мировой футбол

"Ньюкасл" нашел замену Гордону в Испании

"Сороки" заинтересовались вингером "Осасуны"
"Милан" нацелился на защитника "Спортинга"
05:12
Мировой футбол

"Милан" нацелился на защитника "Спортинга"

Итальянский клуб проявляет интерес к Гонсалу Инасиу
"Ливерпуль" отказался отпускать своего таланта в "Баварию"
04:09
Мировой футбол

"Ливерпуль" отказался отпускать своего таланта в "Баварию"

Мерсисайдцы считают Рио Нгумоа ключевой частью будущего проекта

"Барселона" отказалась от Осимхена ради другой трансферной цели
03:00
Мировой футбол

"Барселона" отказалась от Осимхена ради другой трансферной цели

Каталонцы по-прежнему нацелены на Хулиана Альвареса
"Бешикташ" определился с новым главным тренером
02:07
Мировой футбол

"Бешикташ" определился с новым главным тренером

Стамбульский клуб договорился с итальянским специалистом

Самое читаемое

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций
3 Июня 14:23
Мировой футбол

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций

Азербайджанский клуб не допущен к участию в Лиге конференций сезона-2026/2027

Сборная Азербайджана - двукратный чемпион Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО
4 Июня 23:36
Национальная сборная

Сборная Азербайджана - двукратный чемпион Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Подопечные Эльшада Гулиева обыграли в финале сборную Украины

Финал Евро по мини-футболу: усмирит ли Азербайджан "темную лошадку"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
4 Июня 15:06
Национальная сборная

Финал Евро по мини-футболу: усмирит ли Азербайджан "темную лошадку"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Финалисты Евро – Азербайджан и Украина – уже встречались в 2025 году: тогда их матч завершился ничьей, а теперь они разыграют главный трофей континента

Азербайджан в финале чемпионата Европы по мини-футболу
3 Июня 23:55
Национальная сборная

Азербайджан в финале чемпионата Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сборная обыграла Сербию в серии пенальти и сыграет за титул с Украиной