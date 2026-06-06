Кандидат в президенты "Фенербахче" объявил о договоренности с Гринвудом

Кандидат в президенты футбольного клуба "Фенербахче" Хакан Сафи заявил о достижении договоренности с нападающим "Марселя" Мейсоном Гринвудом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на турецкие СМИ, претендент на пост главы стамбульского клуба сообщил, что стороны согласовали четырехлетний контракт.

"Я говорил, что приведу звездного футболиста. Сегодня испытываю заслуженную гордость от того, что сдержал свое слово", - заявил Сафи в ходе предвыборной кампании.

По его словам, в реализации проекта принимает участие и легендарный итальянский футболист Паоло Мальдини.

"Здесь также находится мой дорогой друг Паоло Мальдини. У него небольшие проблемы с ногой, вероятно, последствия футбольной карьеры. Вместе с ним мы строим "Фенербахче" будущего", - отметил кандидат в президенты клуба.

В настоящее время официального подтверждения перехода Гринвуда со стороны "Фенербахче" или "Марселя" не поступало.