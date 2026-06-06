6 Июня 2026
RU

"Арсенал" интересуется вингером "Порту"

Мировой футбол
Новости
6 Июня 2026 12:49
14
"Арсенал" интересуется вингером "Порту"

Вингер "Порту" Виллиам Гомес может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, интерес к 20-летнему бразильскому футболисту проявляет "Арсенал".

По информации источника, в контракте игрока с португальским клубом прописана сумма отступных в размере 80 миллионов евро. Лондонцы рассматривают возможность осуществления этого трансфера.

В нынешнем сезоне Гомес провел за "Порту" 46 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Контракт бразильца с португальским клубом действует до конца июня 2029 года.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 25 миллионов евро.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Чемпионство "Мулудии" в Алжире отметили масштабным шоу
13:24
Мировой футбол

Чемпионство "Мулудии" в Алжире отметили масштабным шоу - ВИДЕО

Болельщики зажгли тысячи файеров в честь десятого титула клуба

Парагвай отметил возвращение на чемпионат мира спустя 16 лет
12:11
Мировой футбол

Парагвай отметил возвращение на чемпионат мира спустя 16 лет - ВИДЕО

Перед вылетом в США парагвайцы провели последний товарищеский матч
Кандидат в президенты "Фенербахче" объявил о договоренности с Гринвудом
10:33
Мировой футбол

Кандидат в президенты "Фенербахче" объявил о договоренности с Гринвудом

Хакан Сафи заявил, что английский форвард согласовал четырехлетний контракт

"Манчестер Юнайтед" выбирает из трех защитников
09:53
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" выбирает из трех защитников

В шорт-лист манкунианцев вошли игроки из Англии, Германии и Испании

"Ньюкасл" нашел замену Гордону в Испании
07:18
Мировой футбол

"Ньюкасл" нашел замену Гордону в Испании

"Сороки" заинтересовались вингером "Осасуны"
"Милан" нацелился на защитника "Спортинга"
05:12
Мировой футбол

"Милан" нацелился на защитника "Спортинга"

Итальянский клуб проявляет интерес к Гонсалу Инасиу

Самое читаемое

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций
3 Июня 14:23
Мировой футбол

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций

Азербайджанский клуб не допущен к участию в Лиге конференций сезона-2026/2027

Сборная Азербайджана - двукратный чемпион Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО
4 Июня 23:36
Национальная сборная

Сборная Азербайджана - двукратный чемпион Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Подопечные Эльшада Гулиева обыграли в финале сборную Украины

Финал Евро по мини-футболу: усмирит ли Азербайджан "темную лошадку"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
4 Июня 15:06
Национальная сборная

Финал Евро по мини-футболу: усмирит ли Азербайджан "темную лошадку"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Финалисты Евро – Азербайджан и Украина – уже встречались в 2025 году: тогда их матч завершился ничьей, а теперь они разыграют главный трофей континента

Переход Плющенко-младшего в сборную Азербайджана оказался под угрозой срыва – ОБЗОР İDMAN.BİZ
4 Июня 17:06
Гимнастика

Переход Плющенко-младшего в сборную Азербайджана оказался под угрозой срыва – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Новые правила ISU сделали ключевым не только открепление от прежней национальной федерации