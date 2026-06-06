"Арсенал" интересуется вингером "Порту"

Вингер "Порту" Виллиам Гомес может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, интерес к 20-летнему бразильскому футболисту проявляет "Арсенал".

По информации источника, в контракте игрока с португальским клубом прописана сумма отступных в размере 80 миллионов евро. Лондонцы рассматривают возможность осуществления этого трансфера.

В нынешнем сезоне Гомес провел за "Порту" 46 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Контракт бразильца с португальским клубом действует до конца июня 2029 года.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 25 миллионов евро.