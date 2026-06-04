Финал Евро по мини-футболу: усмирит ли Азербайджан "темную лошадку"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сборная Азербайджана по мини-футболу в статусе чемпиона мира сегодня может завоевать второй подряд и третий в целом международный титул. Коллектив Эльшада Гулиева сыграет в финале Евро в Словакии, а его соперником является "темная лошадка" турнира – команда Украины.

На пути к финальной стадии Евро азербайджанские футболисты уверенно прошли групповой этап, заняв первое место после побед над Австрией (1:0), Италией (3:0) и Францией (3:2). В плей-офф команда оказалась сильнее Казахстана (3:2) и Чехии (5:2). В полуфинале же в основное время сыграла вничью с действующим чемпионом Европы – Сербией (1:1), а затем победила в серии пенальти – 3:1.

Для Украины этот финал – первый в истории отечественного мини-футбола. Команда уже переписывает историю этого вида спорта в стране и продолжает удивлять болельщиков. Перед стартом турнира ее не считали фаворитом, однако путь к финалу получился очень уверенным.

В своей группе Украина заняла первое место: победы над Бельгией (4:0) и Турцией (3:2), а также ничья с Сербией (1:1). В 1/8 финала украинцы обыграли Португалию (3:1), в четвертьфинале – Грузию (4:0), а в полуфинале оказались сильнее серебряного призера бакинского чемпионата мира 2025 года – Венгрии (5:1).

Примечательно, что по ходу турнира оба финалиста забили почти одинаковое количество голов – 19 у Азербайджана и 20 у Украины. Однако азербайджанские футболисты пропустили восемь мячей, а украинцы – пять, что говорит о надежной игре в обороне со стороны украинской сборной.

Если взглянуть на индивидуальную статистику, в составе Украины выделяются Денис Бланк и Михаил Грицина (по 5 голов), а также Вадим Иванов (4 гола). По два мяча забили Олександр Колесников и Дмитрий Сорокин, еще по одному – Олександр Тарасюк и Андрей Цопа.

В сборной Азербайджана на турнире нет ярко выраженного бомбардира: сразу пять игроков забили по два гола – Рамиз Човдаров, Магомед Халилов, Реван Керимов, Иса Атаев и Эшкин Тагиев. Также отличились Хатаи Багиров, Эльвин Ализаде, Вюсал Исаев и Тамкин Халилзаде.

Интересно, что Азербайджан и Украина на минифутбольной арене столкнутся не впервые. В апреле 2025 года команды сыграли вничью (2:2) на турнире EMF Nations Games, который также проходил в Словакии.

При этом на прошлом чемпионате Европы в 2024 году Украина заняла 12-е место, тогда как Азербайджан стал пятым. В рейтинге Европейской федерации мини-футбола (EMF) Украина занимает 11-е место, а Азербайджан – второе.

Самым большим достижением Украины на международной арене до этого дня считался выход в четвертьфинал чемпионата мира 2019 года.

На этом фоне Азербайджан выглядит более опытной и титулованной командой: топовые позиции в европейском и мировом рейтингах, чемпион мира 2025 года и чемпион Европы 2022 года. Команда стабильно держится на высоком уровне в последние годы, тогда как Украина только сейчас впервые так громко заявляет о себе.

Однако, это не отменяет главного: решающую роль играют результаты здесь и сейчас. Для украинской сборной этот финал – шанс завоевать первый большой титул.

У Азербайджана мотивации не меньше. Тем более, что Словакия уже приносила команде успех – именно здесь в 2022 году наши футболисты впервые стали чемпионами Европы. Возможно, это добавит им дополнительной уверенности и сил.

Напомним, решающий матч начнется в 22:30 по бакинскому времени.