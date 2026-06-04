4 Июня 2026
RU

Финал Евро по мини-футболу: усмирит ли Азербайджан "темную лошадку"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Национальная сборная
Обзор
4 Июня 2026 15:06
42
Финал Евро по мини-футболу: усмирит ли Азербайджан "темную лошадку"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сборная Азербайджана по мини-футболу в статусе чемпиона мира сегодня может завоевать второй подряд и третий в целом международный титул. Коллектив Эльшада Гулиева сыграет в финале Евро в Словакии, а его соперником является "темная лошадка" турнира – команда Украины.

На пути к финальной стадии Евро азербайджанские футболисты уверенно прошли групповой этап, заняв первое место после побед над Австрией (1:0), Италией (3:0) и Францией (3:2). В плей-офф команда оказалась сильнее Казахстана (3:2) и Чехии (5:2). В полуфинале же в основное время сыграла вничью с действующим чемпионом Европы – Сербией (1:1), а затем победила в серии пенальти – 3:1.

Для Украины этот финал – первый в истории отечественного мини-футбола. Команда уже переписывает историю этого вида спорта в стране и продолжает удивлять болельщиков. Перед стартом турнира ее не считали фаворитом, однако путь к финалу получился очень уверенным.

В своей группе Украина заняла первое место: победы над Бельгией (4:0) и Турцией (3:2), а также ничья с Сербией (1:1). В 1/8 финала украинцы обыграли Португалию (3:1), в четвертьфинале – Грузию (4:0), а в полуфинале оказались сильнее серебряного призера бакинского чемпионата мира 2025 года – Венгрии (5:1).

Примечательно, что по ходу турнира оба финалиста забили почти одинаковое количество голов – 19 у Азербайджана и 20 у Украины. Однако азербайджанские футболисты пропустили восемь мячей, а украинцы – пять, что говорит о надежной игре в обороне со стороны украинской сборной.

Если взглянуть на индивидуальную статистику, в составе Украины выделяются Денис Бланк и Михаил Грицина (по 5 голов), а также Вадим Иванов (4 гола). По два мяча забили Олександр Колесников и Дмитрий Сорокин, еще по одному – Олександр Тарасюк и Андрей Цопа.

В сборной Азербайджана на турнире нет ярко выраженного бомбардира: сразу пять игроков забили по два гола – Рамиз Човдаров, Магомед Халилов, Реван Керимов, Иса Атаев и Эшкин Тагиев. Также отличились Хатаи Багиров, Эльвин Ализаде, Вюсал Исаев и Тамкин Халилзаде.

Интересно, что Азербайджан и Украина на минифутбольной арене столкнутся не впервые. В апреле 2025 года команды сыграли вничью (2:2) на турнире EMF Nations Games, который также проходил в Словакии.

При этом на прошлом чемпионате Европы в 2024 году Украина заняла 12-е место, тогда как Азербайджан стал пятым. В рейтинге Европейской федерации мини-футбола (EMF) Украина занимает 11-е место, а Азербайджан – второе.
Самым большим достижением Украины на международной арене до этого дня считался выход в четвертьфинал чемпионата мира 2019 года.

На этом фоне Азербайджан выглядит более опытной и титулованной командой: топовые позиции в европейском и мировом рейтингах, чемпион мира 2025 года и чемпион Европы 2022 года. Команда стабильно держится на высоком уровне в последние годы, тогда как Украина только сейчас впервые так громко заявляет о себе.

Однако, это не отменяет главного: решающую роль играют результаты здесь и сейчас. Для украинской сборной этот финал – шанс завоевать первый большой титул.

У Азербайджана мотивации не меньше. Тем более, что Словакия уже приносила команде успех – именно здесь в 2022 году наши футболисты впервые стали чемпионами Европы. Возможно, это добавит им дополнительной уверенности и сил.

Напомним, решающий матч начнется в 22:30 по бакинскому времени.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Хатаи Багиров: "Постараемся максимально выполнить установку тренеров"
14:24
Национальная сборная

Хатаи Багиров: "Постараемся максимально выполнить установку тренеров"

Игрок сборной Азербайджана оценил силу команды Украины перед финалом Евро

Вели Гафаров: "Мы свергли действующего чемпиона Европы и хотим выиграть финал"
12:24
Национальная сборная

Вели Гафаров: "Мы свергли действующего чемпиона Европы и хотим выиграть финал"

Голкипер сборной Азербайджана прокомментировал победу над Сербией

Финал Евро по мини-футболу: Азербайджан идет за вторым титулом
09:28
Национальная сборная

Финал Евро по мини-футболу: Азербайджан идет за вторым титулом - ВИДЕО

Команда Эльшада Гулиева поборется с Украиной за "золото"

Эльшад Гулиев: "Хотим сыграть в финале лучше, чем сегодня"
01:05
Национальная сборная

Эльшад Гулиев: "Хотим сыграть в финале лучше, чем сегодня"

Главный тренер сборной Азербайджана прокомментировал выход команды в решающий матч турнира

Азербайджан в финале чемпионата Европы по мини-футболу
3 Июня 23:55
Национальная сборная

Азербайджан в финале чемпионата Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сборная обыграла Сербию в серии пенальти и сыграет за титул с Украиной

Футболистки сборной Азербайджана встретились со школьниками в Сумгайыте
3 Июня 18:20
Национальная сборная

Футболистки сборной Азербайджана встретились со школьниками в Сумгайыте - ФОТО

Мероприятие прошло в рамках подготовки к матчу отбора чемпионата мира против Венгрии

Самое читаемое

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций
3 Июня 14:23
Мировой футбол

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций

Азербайджанский клуб не допущен к участию в Лиге конференций сезона-2026/2027

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
3 Июня 01:04
Национальная сборная

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

В полуфинале наша сборная встретится с командой Румынии

Азербайджан стартовал с победы и поражения на Кубке мира
1 Июня 23:12
Баскетбол

Азербайджан стартовал с победы и поражения на Кубке мира - ОБНОВЛЕНО

Команда Ратомира Делича провела второй матч на турнире в Варшаве

Азербайджан в финале чемпионата Европы по мини-футболу
3 Июня 23:55
Национальная сборная

Азербайджан в финале чемпионата Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сборная обыграла Сербию в серии пенальти и сыграет за титул с Украиной