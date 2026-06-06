Папа Лев XIV признался в симпатиях к "Реалу" - ВИДЕО

Папа римский Лев XIV рассказал о своих футбольных предпочтениях во время визита в Испанию.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, понтифика спросили, какой клуб он поддерживает - "Реал" или "Барселону".

"Это легко. Папа - за все команды, но Превост - за "Реал", - ответил Лев XIV, упомянув свою фамилию до избрания главой Католической церкви.

Папа также признался, что на предстоящем чемпионате мира будет болеть за сборную США.

Лев XIV, в миру Роберт Превост, был избран папой римским в 2026 году. Он стал первым понтификом американского происхождения в истории Католической церкви.