"Манчестер Юнайтед" выбирает из трех защитников

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" продолжает работу над усилением состава и активно ищет нового левого защитника.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, одним из главных кандидатов является футболист "Ньюкасл Юнайтед" Льюис Холл.

Однако "сороки" не намерены легко расставаться со своим игроком и оценивают его примерно в 70 миллионов евро.

По информации источника, в список интересов манкунианцев также входят защитник франкфуртского "Айнтрахта" Натаниэль Браун и игрок "Барселоны" Алехандро Бальде.

Сообщается, что представители "Манчестер Юнайтед" уже контактировали с окружением Брауна. Немецкий клуб оценивает футболиста в 64 миллиона евро. Интерес к нему проявляет и "Бавария", однако высокая стоимость может заставить мюнхенцев отказаться от сделки.

Что касается Бальде, то английский клуб продолжает внимательно следить за ситуацией вокруг защитника "Барселоны" и регулярно собирает информацию о футболисте.

Ожидается, что вопрос усиления левого фланга обороны станет одним из приоритетов "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно.