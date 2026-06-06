Парагвай отметил возвращение на чемпионат мира спустя 16 лет - ВИДЕО

Сборная Парагвая по футболу получила теплые проводы перед отправлением на чемпионат мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, перед вылетом в США парагвайцы провели последний товарищеский матч, в котором разгромили сборную Никарагуа со счетом 4:0.

После встречи на домашнем стадионе национальной команды состоялась специальная церемония с участием футболистов и тренерского штаба.

Болельщики выразили поддержку сборной, которая впервые за 16 лет сумела завоевать путевку на чемпионат мира.

Напомним, что в последний раз Парагвай выступал в финальной стадии мундиаля в 2010 году. Завоевав путевку на ЧМ-2026, команда вернулась на главный футбольный турнир планеты после длительного перерыва.