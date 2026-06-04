Переход Плющенко-младшего в сборную Азербайджана оказался под угрозой срыва – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Переход Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, в сборную Азербайджана может столкнуться с серьезным регламентным препятствием после обновления правил Международного союза конькобежцев (ISU).

Как сообщает İdman.Biz, с 12 июня 2026 года вступают в силу новые Competition & Event Regulations ISU. В них указано, что фигурист может выступать за страну, гражданином которой является, либо за страну, где он проживал не менее одного года.

При этом резидентство должно подтверждаться документами о непрерывном пребывании в стране минимум 180 дней за прошедший календарный год.

Именно эта норма создает главный риск для Плющенко-младшего. Если его статус будет рассматриваться не как полноценное гражданство, а как временное "спортивное гражданство" или соглашение с федерацией (случай Плющенко-младшего), то для допуска к стартам под флагом Азербайджана может потребоваться доказательство фактического проживания в стране.

Ситуацию делает неоднозначной и разница в формулировках. Евгений Плющенко ранее говорил, что Александр получил "спортивное гражданство Азербайджана на пять лет". В то же время президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе утверждал, что юный фигурист получил азербайджанский паспорт. Если гражданский паспорт будет подтвержден и принят ISU, риск по линии резидентства может быть снят. Но Совет ISU имеет право отклонить заявку даже при соблюдении формальностей, если сочтет это вредным для развития вида спорта.

В случае с переходом в Азербайджан другой представительницы России Вероники Жилиной, которая, как и Александр Плющенко, недавно получила открепительное письмо от ФФКР, то ситуация здесь выглядит немного иначе. Она ранее сообщала, что получила паспорт Азербайджана, а также заявляла, что ее жизнь связана с Баку уже несколько лет и она часто туда летает.

Кроме того, сама Жилина размещала публикации в соцсетях, где она показывала апартаменты в Sea Breeze и называла их местом проживания во время приездов в столицу Азербайджана. Это не является автоматическим доказательством 180 дней пребывания, но указывает на более заметную связь спортсменки с Азербайджаном.

Отдельный вопрос в истории Плющенко - налоговые последствия из-за уплаты более высокого НДФЛ - налог на доходы физических лиц. По правилам Федеральной налоговой службы (ФНС) России налоговым резидентом РФ считается человек, который находится в России не менее 183 дней в календарном году. Если этот срок не набирается, налоговый статус может измениться, а по отдельным доходам от источников в РФ ставка для нерезидентов может быть значительно выше.

Поэтому требование ISU о 180 днях в Азербайджане может создать для семьи несовершеннолетнего спортсмена не только спортивную, но и бытовую, финансовую и юридическую проблемы, особенно учитывая тот факт, что источники доходов у семьи Плющенко в основном находятся в России.

Формально нужно доказать реальную связь с новой страной, но практически это означает длительное пребывание за пределами России, перестройку тренировочного процесса и постоянный контроль документов.

В итоге переход Александра Плющенко пока нельзя считать полностью защищенным от рисков. Если ISU признает наличие гражданского паспорта Азербайджана и выдаст Clearance Certificate, путь к выступлениям за новую сборную будет открыт. Если же международная федерация потребует доказать резидентство или сочтет документы недостаточными, переход может сорваться или сильно затормозиться до выполнения новых требований международной организации.

Что касается Вероники Жилиной, ее положение выглядит более устойчивым благодаря ранее заявленному наличию азербайджанского паспорта и более заметной связи с Азербайджаном. Однако окончательную оценку в любом случае даст только ISU после рассмотрения всех документов спортсменов.