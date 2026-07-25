Экс-гимнастка сборной Азербайджана стала амбассадором чемпионата мира

Одна из самых титулованных представительниц азербайджанской художественной гимнастики Алия Гараева стала амбассадором чемпионата мира, который пройдет во Франкфурте-на-Майне.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Международную федерацию гимнастики (FIG), 38-летняя экс-спортсменка будет участвовать в мероприятиях по продвижению мирового первенства, давать интервью и проводить автограф-сессии.

Отметим, что Алия Гараева родилась в России и до 2005 года выступала за эту страну, после чего приняла гражданство Азербайджана и начала представлять национальную сборную.

Именно в составе сборной Азербайджана она добилась главных международных успехов. В 2007 году Гараева стала чемпионкой Европы в упражнении со скакалкой в Баку, а также завоевала бронзовую медаль в командном зачете.

В 2009 году азербайджанская гимнастка выиграла серебро чемпионата мира в упражнении с мячом и бронзу в командных соревнованиях, а также стала серебряным призером чемпионата Европы в составе сборной Азербайджана.

На чемпионате мира 2010 года в Москве Гараева завоевала три индивидуальные бронзовые награды — в упражнениях с обручем, мячом и лентой, а также помогла сборной Азербайджана занять третье место в командном зачете.

Одного из главных успехов в карьере она добилась в 2011 году, став бронзовым призером чемпионата мира в индивидуальном многоборье. Кроме того, Гараева занимала третье место в многоборье на чемпионатах Европы 2010 и 2012 годов.

После завершения спортивной карьеры Гараева вместе с семьей переехала на постоянное место жительства во Франкфурт-на-Майне.

Добавим, что чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет во Франкфурте с 12 по 16 августа.