Азербайджанская команда Flame завоевала "золото" в Италии

Азербайджанская команда Flame стала победителем пятого фестиваля European Gym for Life Challenge, который прошел в итальянской Пистойе.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, коллектив успешно выступил в дисциплине "Гимнастика для всех".
"Flame" завоевала золотую медаль среди 74 команд.
Азербайджанский коллектив представил композицию в категории малых команд и заслужил признание как зрителей, так и судей.
European Gym for Life Challenge является одним из самых престижных европейских фестивалей по гимнастике для всех.
Международное мероприятие проводится European Gymnastics раз в два года и объединяет команды из разных стран, выступая площадкой для демонстрации творчества, технического мастерства и командного духа.