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Азербайджанская команда Flame завоевала "золото" в Италии

Гимнастика
Новости
11 Июля 2026 16:13
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Азербайджанская команда Flame завоевала "золото" в Италии

Азербайджанская команда Flame стала победителем пятого фестиваля European Gym for Life Challenge, который прошел в итальянской Пистойе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, коллектив успешно выступил в дисциплине "Гимнастика для всех".

"Flame" завоевала золотую медаль среди 74 команд.

Азербайджанский коллектив представил композицию в категории малых команд и заслужил признание как зрителей, так и судей.

European Gym for Life Challenge является одним из самых престижных европейских фестивалей по гимнастике для всех.

Международное мероприятие проводится European Gymnastics раз в два года и объединяет команды из разных стран, выступая площадкой для демонстрации творчества, технического мастерства и командного духа.

İdman.Biz
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