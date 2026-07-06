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Азербайджанские гимнасты завоевали россыпь медалей на Кубке мира и международном турнире в Португалии - ФОТО/ВИДЕО

Гимнастика
Новости
6 Июля 2026 00:30
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Азербайджанские гимнасты завоевали россыпь медалей на Кубке мира и международном турнире в Португалии - ФОТО/ВИДЕО

Представители Азербайджана по прыжкам на батуте и тамблингу триумфально выступили в финальной стадии Кубка мира, проходившего в португальском городе Коимбра, а также на международном турнире Coimbra GymFest.

Как сообщает İdman.Biz, в рамках Кубка мира блестящего результата в прыжках на тамблинге добился Михаил Малкин, который опередил всех своих конкурентов и с результатом 32.300 балла завоевал золотую медаль. Еще одну награду в копилку сборной на этом снаряде принес Тофиг Алиев (29.300 балла), удостоившийся "бронзы". Серебряная медаль досталась хозяину соревнований — португальцу Васко Песо.

В соревнованиях по прыжкам на батуте Максуд Махсудов и Гусейн Аббасов поднялись на третью ступень пьедестала почета, завоевав бронзовые медали в мужской синхронной программе. В индивидуальном первенстве Максуд Махсудов набрал 61.440 балла и завершил Кубок мира на седьмой строчке.

Параллельно азербайджанские гимнасты собрали богатый урожай наград на международном турнире Coimbra GymFest:

Прыжки на батуте (индивидуальная программа):

Максуд Махсудов — "золото"

Гусейн Аббасов — "серебро"

Тамблинг (командные соревнования):

Алексей Караташов, Билал Гурбанов и Гусейн Асадуллаев — "золото"

Тамблинг (индивидуальная программа):

Билал Гурбанов — "золото"

Санан Рзазаде — "золото"

Алексей Караташов — "бронза"

Аснад Нифтиева — "серебро"

Хадиджа Мамедзаде — "серебро"

İdman.Biz
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