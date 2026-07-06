Азербайджанские гимнасты завоевали россыпь медалей на Кубке мира и международном турнире в Португалии - ФОТО/ВИДЕО

Представители Азербайджана по прыжкам на батуте и тамблингу триумфально выступили в финальной стадии Кубка мира, проходившего в португальском городе Коимбра, а также на международном турнире Coimbra GymFest.
Как сообщает İdman.Biz, в рамках Кубка мира блестящего результата в прыжках на тамблинге добился Михаил Малкин, который опередил всех своих конкурентов и с результатом 32.300 балла завоевал золотую медаль. Еще одну награду в копилку сборной на этом снаряде принес Тофиг Алиев (29.300 балла), удостоившийся "бронзы". Серебряная медаль досталась хозяину соревнований — португальцу Васко Песо.
В соревнованиях по прыжкам на батуте Максуд Махсудов и Гусейн Аббасов поднялись на третью ступень пьедестала почета, завоевав бронзовые медали в мужской синхронной программе. В индивидуальном первенстве Максуд Махсудов набрал 61.440 балла и завершил Кубок мира на седьмой строчке.
Параллельно азербайджанские гимнасты собрали богатый урожай наград на международном турнире Coimbra GymFest:
Прыжки на батуте (индивидуальная программа):
Максуд Махсудов — "золото"
Гусейн Аббасов — "серебро"
Тамблинг (командные соревнования):
Алексей Караташов, Билал Гурбанов и Гусейн Асадуллаев — "золото"
Тамблинг (индивидуальная программа):
Билал Гурбанов — "золото"
Санан Рзазаде — "золото"
Алексей Караташов — "бронза"
Аснад Нифтиева — "серебро"
Хадиджа Мамедзаде — "серебро"