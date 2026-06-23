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В Баку стартовали соревнования по художественной гимнастике в рамках Олимпиады школьников - ФОТО

Гимнастика
Новости
23 Июня 2026 00:10
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В Баку стартовали соревнования по художественной гимнастике в рамках Олимпиады школьников

В Бакинском олимпийском спортивном комплексе стартовали соревнования по художественной гимнастике в рамках впервые проводимой Республиканской спортивной олимпиады школьников.

Как сообщает İdman.Biz, турнир организован Министерством науки и образования и Министерством молодежи и спорта при поддержке Операционной компании Baku City Circuit и профильных спортивных федераций.

В соревнованиях принимают участие 60 гимнасток, представляющих спортивные школы различных регионов страны, включая Сумгайытскую, Гянджинскую, Шушинскую и Загатальскую специализированные школы олимпийского резерва, а также Бакинскую гимнастическую школу и Республиканский клуб по игровым видам спорта.

Участницы демонстрируют свое мастерство в упражнениях без предмета, а также с лентой, обручем, мячом и булавами. В первый соревновательный день на ковер вышли гимнастки 2011-2015 годов рождения.

По итогам выступлений в группе C среди гимнасток 2014 года рождения в упражнениях с мячом победу одержала Аян Алиева. Второе место заняла Бану Ахундова, третье - Нармин Бабаева.

В аналогичной дисциплине среди спортсменок 2015 года рождения лучшей стала Гаджар Габиббейли. Серебряную медаль завоевала Зумруд Мамедова, бронзовую - Ханым Рызалы.

В многоборье группы А среди гимнасток 2014 года рождения победила Айлин Новрузова. Второй стала Мадина Гусейнова, третьей - Лала Новрузова.

Среди участниц 2015 года рождения в многоборье группы А первое место заняла Фидан Гусейнли. На второй позиции расположилась Аделина Шичитикова, а третье место досталось Камилле Багировой.

Соревнования продолжатся в ближайшие дни, по итогам которых будут определены новые победители и призеры Олимпиады школьников.

İdman.Biz
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