Британский гимнаст сорвался головой вниз с перекладины во время выступления

Британец Гэбриэл Лэнгтон был госпитализирован после падения в финале командных соревнований по спортивной гимнастике на Играх Содружества в шотландском Глазго, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Independent.

19‑летний Лэнгтон упал головой вниз во время упражнений на перекладине. Ему несколько минут оказывали медицинскую помощь, затем атлета унесли на носилках в ортопедическом корсете. По словам представителей команды, Лэнгтон был в сознании, двигался и разговаривал с врачами.

"Мы благодарны медицинским бригадам, которые незамедлительно отреагировали и оказали помощь. Его доставили в больницу, и мы поделимся дополнительной информацией, как только она станет доступна", — говорится в заявлении сборной Англии.

"Насколько нам известно, с ним всё в порядке. Гимнастика — очень опасный вид спорта, и подобные вещи напоминают нам об этом", — добавил английский гимнаст Люк Уайтхаус.

После возобновления соревнований сборная Англии завоевала "серебро" в командных соревнованиях, уступив первое место канадцам. "Бронзу" завоевали австралийцы.

Лэнгтон был включен в состав английской команды в качестве замены травмированному шестикратному олимпийскому призеру Максу Уитлоку.