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Азербайджан и Лесото подписали меморандум о сотрудничестве в гимнастике - ФОТО

Гимнастика
Новости
19 Июля 2026 16:37
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Азербайджан и Лесото подписали меморандум о сотрудничестве в гимнастике - ФОТО

Федерации гимнастики Азербайджана и Лесото подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на расширение международного сотрудничества.

Как сообщает İdman.Biz, документ подписали генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде и президент Федерации гимнастики Лесото Хеола Макутиоано.

Меморандум предусматривает развитие и популяризацию гимнастики, укрепление взаимодействия между федерациями, а также обмен опытом и знаниями.

Ожидается, что сотрудничество будет способствовать реализации совместных инициатив и расширению международных связей в сфере гимнастики.

İdman.Biz
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