Азербайджанские гимнасты завоевали 12 медалей на турнире в Португалии - ФОТО

9–11 июля в португальском городе Сантарен прошел традиционный международный турнир по прыжкам на батуте и тамблингу (акробатической дорожке) SCALABISCUP.

Как сообщает İdman.Biz, на соревнованиях свои умения продемонстрировали спортсмены из разных стран. Азербайджан на турнире представили в общей сложности 13 гимнастов, выступивших в различных возрастных категориях в прыжках на батуте и тамблинге.

В прыжках на батуте в возрастной категории 13–14 лет выступил Мухаммед Гасанли, в категории 15–16 лет — Фархад Мустафаев и Аммар Бахшалиев, а среди взрослых — Максуд Махсудов, Сельджан Махсудова и Гусейн Аббасов.

В соревнованиях по тамблингу в возрастной категории 13–14 лет вели борьбу Санан Рзазаде и Хадиджа Мамедова, в категории 15–16 лет — Ильхам Масимов и Риад Джавадов, а среди взрослых — Алексей Караташов, Билал Гурбанов и Гусейн Асадуллаев.

Азербайджанские гимнасты успешно выступили на соревнованиях, завершив турнир с 12 медалями.

Результаты в прыжках на батуте:

Взрослые: Максуд Махсудов, набрав 60.240 балла, опередил всех соперников и занял первое место. Сельджан Махсудова с результатом 57.190 балла стала обладательницей золотой медали. Гусейн Аббасов завоевал бронзовую медаль, набрав 57.730 балла.

Возрастная категория 13–14 лет: Мухаммед Гасанли набрал 49.350 балла и занял второе место, завоевав серебряную медаль.

Возрастная категория 15–16 лет: Аммар Бахшалиев набрал 54.540 балла и удостоился золотой медали. В этой же возрастной категории Фархад Мустафаев с результатом 51.470 балла выиграл "серебро".

Двойной мини-батут: В этих соревнованиях Аммар Бахшалиев набрал 23.900 балла, поднялся на высшую ступень пьедестала почета и завоевал еще одну золотую медаль.

Результаты в тамблинге:

Взрослые: Сборная Азербайджана в составе Билала Гурбанова, Алексея Караташова и Гусейна Асадуллаева с результатом 148.100 балла заняла первое место в командном зачете и удостоилась золотых медалей. В индивидуальной программе Билал Гурбанов выиграл серебряную медаль, набрав 46.200 балла.

Возрастная категория 13–14 лет: Санан Рзазаде завоевал золотую медаль с результатом 22.600 балла.