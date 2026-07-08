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Михаил Малкин: "Такого сложного финала в моей карьере еще не было" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Гимнастика
Интервью
8 Июля 2026 17:07
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Михаил Малкин: "Такого сложного финала в моей карьере еще не было" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Михаил Малкин стал главным героем Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу в португальской Коимре. Двукратный чемпион мира по тамблингу не только одержал победу, но и показал комбинацию, которую никто раньше совершал. Подобная спортивная смелость принесла азербайджанскому гимнасту золотую медаль, а сам Малкин в беседе с İdman.Biz подвел итог своему выступлению.

Спортсмен признался, что по ощущениям сделал программу просто идеально. "Поездка во всех смыслах удалась. Все четыре домашние заготовки по ходу Кубка мира мне удались, сделал их четко. Впечатления прекрасные, ведь эту комбинацию в мире еще никто не исполнял. И теперь авторство принадлежит мне", - подчеркнул Малкин.

Также он рассказал о том, что предшествовало финальному выступлению. "Мой тренер Адыль Гусейнзаде неоднократно говорил о том, что я смогу спокойно сделать эту программу. И спрашивал, почему бы мне не попробовать, ведь надо ее показать широкой публике. Так что наставник так меня мотивировал на этот счет, что я наконец исполнил эту комбинацию", - рассказал гимнаст.

При этом Португалия является для него счастливой страной. Победа на Кубке мира в Коимбре стала для Малкина четвертой в карьере. Впервые он победил там в 2022-м году, затем еще дважды подряд. В прошлом году он не принял участие на этом соревновании, а в этом вновь вернулся туда и завоевал очередной титул. "Зал очень уютный, хорошая акробатическая дорожка. Нравится выступать в Коимбре, где в очередной раз прозвучал гимн Азербайджана", - сказал Михаил.

При этом он отметил высочайший уровень, как турнира, так и его участников. "Скажу вам прямо – такого сложного финала у меня еще не было. Из первой восьмерки сразу четверо набрали по 30.000 баллов. Уровень был просто невероятный, не припомню другого такого финала в карьере. Поэтому победить в такой борьбе особенно приятно. Отрадно, что на пьедестал взошел и мой товарищ по сборной Тофик Алиев, выигравший бронзовую награду. А чемпион Европы, португалец Васко Песо стал вторым. По своему накалу Кубок мира в Коимбре надолго запомнится", - признался Малкин.

Для него это вторая победа в сезоне, учитывая первое место и на бакинском этапе Кубка мира. Сам гимнаст несколько видоизменил подход к своим выступлениям, который ему сейчас помогает. "Я просто стараюсь ни о чем не думать во время выхода на дорожку. Просто разгоняюсь, бегу и сосредотачиваюсь исключительно на исполнении своего элемента. Не загружаю голову в этом смысле и просто живу моментом", - рассказал гимнаст.

Теперь все основное внимание спортсмена будет сосредоточено на подготовке к чемпионату мира, который состоится в ноябре в Китае.

Зяки Фейзуллаев
İdman.Biz
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