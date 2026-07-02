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Как Мустафаева и Долматов зажигают на мировом небосклоне аэробики - İDMAN.BİZ ПОГОВОРИЛ С ТРЕНЕРОМ И СПОРТСМЕНАМИ

Гимнастика
Новости
2 Июля 2026 14:27
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Как Мустафаева и Долматов зажигают на мировом небосклоне аэробики - İDMAN.BİZ ПОГОВОРИЛ С ТРЕНЕРОМ И СПОРТСМЕНАМИ

Смешанная пара Владимир Долматов – Медина Мустафаева за последние годы превратилась в одних из лидеров мировой аэробики. Это в очередной раз подтвердил Кубок мира в Нанкине, где дуэт в блестящем стиле одержал победу – уже свою вторую в сезоне.

Как передает İdman.Biz, успех в Китае привлек внимание тем, что гимнасты совершили камбэк по ходу выступления. В финал они пробились с четвертой позиции, но за итоговую композицию получили 19.000 баллов, оставив позади российский дуэт Данилы Кудинова и Софии Ясницкой.

Если брать в расчет результаты пары за несколько сезонов, то обращает внимание постепенное повышение сложности программ, стабильность их исполнения и повышение уровня мастерства в финальных стадиях различных турниров. Настоящий прорыв Долматов и Мустафаева совершили в позапрошлом году, когда выиграли "серебро" на чемпионате мира в Италии. Этот результат словно стал катализатором для дальнейших успешных выступлений, особенно если вспоминать прошлый год. Он включил победы на Кубке мира в Португалии, "серебро" аналогичного старта в Токио, второе место на Всемирных Играх в Ченгду, и, наконец, золотые медали на чемпионате Европы в Гяндже, ставшие главной вишенкой на торте.

Не сбавляет планку пара и в этом сезоне, который ознаменуется чемпионатом мира в Памплоне 11-13 сентября. Поэтому успех на Кубке мира в Нанкине стал хорошей проверкой текущей готовности.

Говоря о последних результатах, Мустафаева видит их следствием стабильность. "Мы много работали над стабильностью. Иногда лучше выполнить программу чуть менее рискованно, но без ошибок. Сейчас мы умеем сохранять концентрацию даже в самых ответственных стартах", - заявила спортсменка в разговоре с İdman.Biz.

А Долматов отметил улучшение взаимопонимания: "Мы стали лучше понимать друг друга. В смешанной паре важны не только техника и физическая подготовка, но и абсолютное взаимопонимание. Оно приходит только с опытом", - отметил спортсмен в интервью İdman.Biz.

Главный тренер сборной Азербайджана по аэробике Мариан Колев не нарадуется на своих подопечных. В разговоре с нашей редакцией он вспомнил предысторию завоевания ими "серебра" на чемпионате мира-2024. "Каждому спортсмену надо время, чтобы "созреть". Медина и Владимир и ранее показывали хороший уровень, но в силу различных причин медали на чемпионатах мира и Европы им выигрывать не удавалось. Почему тогда в Песаро все успешно сложилось? Знаете, незадолго до начала соревнований мы поменяли программу. Перед мундиалем решили обкатать ее на турнире в Болгарии и она очень понравилась и публике и судьям. И с этой композицией пара выступила на чемпионате мира и смогла завоевать «серебро». К тому же, по результатам квалификации Долматов и Мустафаева завоевали путевку на Всемирные Игры в Ченду, где выиграли "серебро", - рассказал Колев.

Нет сомнения, что смешанная пара продолжит прогрессировать и коллекционировать медали крупнейших соревнований.

Зяки Фейзуллаев
İdman.Biz
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